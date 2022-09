Continuano senza sosta le attività dei militari dell'Arma volte a contrastare i reati connessi con il consumo e la vendita di sostanze stupefacenti. Così l'altro giorno gli uomini del Comando Stazione Carabinieri di Cori hanno tratto in arresto un cittadino italiano, 52 enne del luogo, trovato in possesso di otto piante di cannabis indica del peso lordo di 26 chili che deteneva nel giardino pertinente alla propria abitazione e di circa 13 grammi della medesima sostanza, rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare, il tutto detenuto per la successiva vendita. Il predetto è stato posto a disposizione del Tribunale di Latina.