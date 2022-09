Personale operante, con alto senso del dovere e spiccata professionalità, riusciva a disarmarlo e trarlo in arresto. Predetto, è posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.

Nella serata del 5 settembre, nell'ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Colonnello Lorenzo D'Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l'articolazione del personale della Stazione Carabinieri e della Sezione Radiomobile Carabinieri di Aprilia, procedeva all'arresto di cittadino italiano 42enne, il quale in evidente stato di alterazione psicofisica, armato di fucile da caccia illegalmente detenuta minacciava i militari opponendo cosi resistenza alle forze dell'Ordine cosi intervenute.

