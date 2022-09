La consolidata sinergia tra Ater e Polizia di Stato ha stroncato gli interessi della criminalità locale nel campo delle occupazioni, ma esiste ancora una sorta di controllo delle case popolari rimaste libere, come testimonia quello che è successo mercoledì sera in via Terenzio, nella zona dell'ex Villaggio Trieste, dove una famiglia di tunisini, una coppia con tre figli piccoli, ha preso possesso in maniera illegale di un alloggio vuoto.

Ad allertare la Questura sono stati gli occupanti stessi, una volta entrati nell'appartamento di una palazzina di edilizia residenziale pubblica per legittimare la loro occupazione abusiva, un rituale consolidato. Tanto candidamente hanno ammesso di essere entrati nella casa perché non possono permettersi di pagare un affitto, con tre figli piccoli a carico, probabilmente con l'obiettivo di essere legittimati. Naturalmente si sono sollevati dalla responsabilità di avere scassinato l'ingresso.