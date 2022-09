Un doppio video, in cui si denuncia l'aggressione nei confronti di una donna di colore e di un ragazzo sempre di colore da parte di connazionali, sta facendo il giro del web, soprattutto su Facebook tra i profili dei setini: nel video si vede la donna fare una richiesta ad un uomo.

La discussione si anima e degenera, ci sono porte che si aprono e si chiudono, c'è una donna che cerca di fare scudo con il suo corpo e cerca di sedare gli animi, ci sono ragazzi che sembrano spettatori, in realtà commentano "Questa è loca.." (questa è pazza è pazza).

All'inizio sembra che vogliano provare pure loro a calmare la rissa che sta per montare, arrivano di corsa, a bordo di monopattini, mentre uno straniero, sempre in italiano incita "fai video fai video" e un altro "io questa l'ammazzo".

Poi un secondo video stavolta riprende da lontano la scena. Uno dei ragazzi che prima stava cercando di calmare la donna torna e si accanisce con un bastone contro un ragazzo, poi picchia anche le donne.

Nel clou della rissa ci sono almeno tre uomini, tra i 20 ed i 25 anni, e una donna, che pare sia tornata all'attacco riavvicinandosi assieme ad un ragazzo alla vetrina di un negozio.

Poi anche questo video s' interrompe.

Gli attori della rissa verbale sembrano essere tutti stranieri e sale l'indignazione nel popolo setino di Facebook.

Sul fatto, avvenuto sabato pomeriggio, alla luce del giorno e ripreso da diverse persone presenti, rilanciato mercoledì sera dopo che era stato ritirato da Facebook, sono in corso le indagini dei carabinieri di Sezze.

I setini comunque continuano a rilanciarlo convinti che "qualcuno" lo abbia segnalato per farlo ritirare in seguito ai commenti di stile razzista.