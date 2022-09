E' terminata all'Aeroporto di Milano Malpensa la latitanza di uno degli indiani che faceva parte del commando entrato in azione la sera del 30 ottobre scorso a Borgo Montello quando è avvenuto l'omicidio di un connazionale, picchiato e ucciso a colpi di spranga. L'uomo nell'immediatezza dei fatti si era reso irreperibile ed era sfuggito all'arresto: era latitante. Nei giorni scorsi è stato fermato dagli investigatori della Polizia di Frontiera su impulso della Squadra Mobile di Latina mentre rientrava in Italia dal suo paese d'origine pensando di sfuggire alla cattura. E' finito in manette oltre che per il reato di omicidio volontario anche per lesioni aggravate e porto illegale di arma.