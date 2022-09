Ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro un albero. Poi la vettura si è ribaltata compiendo un giro completo su se stessa e tornando sulle quattro ruote. È stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in pronto soccorso in codice rosso una ragazza di circa 26 anni che questa notte intorno alle 4 stava guidando lungo via Nettunense quando per cause al vaglio dei militari dell'Arma è rimasta coinvolta in un terribile incidente che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.