Incidente tra auto e moto all'ora di pranzo nel centro di Aprilia, un uomo ferito finisce al pronto soccorso. Lo scontro si è verificato alle 13.00 in via Galileo Galilei all'incrocio con via degli Olmi, all'altezza dell'acquedotto, e ha visto coinvolta una Volkswagen Polo e una motocicletta. Sia il centauro che la donna al volante della Polo sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118 e poi trasportati al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi del sinistro.