Si conosceranno a breve i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo dell'uomo, morto dopo le dimissioni dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa di un malore. Il 51enne residente in centro, era deceduto quasi un anno fa per un improvviso malore dopo che era stato dimesso a seguito di un intervento chirurgico andato bene. I familiari dopo i fatti avevano presentato una denuncia ai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina chiedendo l'apertura di una inchiesta coordinata dal magistrato Giuseppe Miliano.

Quello che uscirà fuori dall'esame autoptico potrebbe certamente cambiare strada all'indagine. Come ha ricostruito il pm, il 51enne era stato sottoposto ad un intervento di angioplastica coronarica con l'inserimento di tre stent. Dopo il ricovero in ospedale a Latina era stato dimesso e nessuno pensava ad un epilogo così tragico, poche ore dopo che ha lasciato il Goretti è morto.

Accertare eventuali condotte negligenti da parte dei medici che hanno avuto in cura l'uomo, spetterà al magistrato sulla scorta di quello che uscirà fuori dalle operazioni peritali condotte dal medico Alessandro Mariani. I fatti contestati sono avvenuti nel settembre del 2021 e il fascicolo aperto - come avviene sempre in questi casi - era per omicidio colposo contro ignoti.