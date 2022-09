Farmacie, supermercati e altre attività commerciali. Sarebbero almeno 24 le rapine messe a segno da una coppia di banditi di Aprilia tratti in arresto alle prime luci dell'alba nell'ambito di un'operazione congiunta che vede la collaborazione dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e gli agenti della squadra mobile di Roma coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri. Una indagine che dura ormai da alcuni mesi e che punta a far luce su una serie di colpi a mano armata commessi tra i castelli romani, (Castel Gandolfo e velletri) la cittadina di Aprilia e il litorale romano dove rapinatori a volto coperto e armati spesso in sella a maxi scooter hanno messo a segno appunto almeno 24 rapine, alcune delle quali anche a pochi minuti l'una dall'altra. Questa mattina all'alba i carabinieri diretti dal tenente colonnello Paolo Guida e gli agenti provenienti da Roma hanno effettuato perquisizioni in una abitazione di via Nettunense e in una di via Foro, nella zona del genio civile traendo in arresto due sospetti che al momento si trovano presso il comando provinciale dei carabinieri di Latina in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.