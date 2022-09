E' arrivata negli ultimi minuti la nota della Questura e del Comando Dell'Arma autorizzata dalla Procura di Velletri in merito ai due arresti effettuati questa mattina all'alba. Emerge quindi il modus operandi dei due rapinatori, che avrebbero messo a segno 24 colpi dal 21.04.2022 al 05.07.2022, nei Comuni di Aprilia (Lt). Pomezia (RM), Ardea (RM), Nettuno (RM), Albano Laziale (RM), Ariccia (RM), Velletri (RM) ed Anzio (RM).

Alle rapine ai danni di supermercati, tabacchi e farmacie, si devono aggiungere quelle ai danni di privati cittadini volte ad ottenere le auto da usare in due o tre colpi in serie effettuati dallo stesso soggetto che poi per la fuga veniva raggiunto dal complice. I mezzi venivano abbandonati in luoghi isolati. Sembra che i banditi non si siano fatti scrupoli ad utilizzare uno stesso veicolo a distanza di qualche giorno. Ne sono stati sequestrati almeno 5, mentre il bottino dei vari assalti armati ammonterebbe a poco meno di 21 mila euro.