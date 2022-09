Accusati di aver emesso false certificazioni per l'esenzione alla vaccinazione Covid-19. I carabinieri del Nas hanno dato questa mattina esecuzione a un arresto ai domiciliari e una interdizione all'esercizio della professione medica per 1 anno su ordinanza del Tribunale di Velletri rispettivamente nei confronti di un'avvocatessa di Latina e di un medica del distretto Ardea-Pomezia. I due, dopo le verifiche del caso, sono accusati di aver sviluppato un sistema illecito in cui il medico elargiva falsi certificati per l'esenzione al vaccino Covid-19 a numerose persone che per non saltare il lavoro avevano bisogno del green pass. Il medico si avvaleva dell'avvocatessa che gli procacciava pazienti dietro il pagamento della somma di 150 euro a persona. Il legale attestava prestazioni di consulenza legali di fatto mai effettuati.