Un grave incidente stradale è avvenuto in via Chiesuola alle porte di Latina. Il bilancio è di tre persone ferite tra cui una 17enne che viaggiava insieme al padre e alla madre a bordo di un'auto, una Chrysler che per cause in fase di accertamento è finita prima contro un albero e poi fuori strada. L'auto condotta dal padre della ragazza, un 46enne, procedeva verso l'Appia quando è avvenuto il violento impatto con un eucaliptus. Subito è scattato l'allarme ai soccorritori e i feriti sono stati trasportati in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale.