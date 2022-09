Processo "Dune", ammesse le parti civili. Erano presenti ieri mattina davanti al primo collegio penale del Tribunale di Latina gli imputati nei confronti dei quali, nel mese di maggio scorso il Gip del Tribunale Giorgia Castriota aveva disposto il giudizio immediato. Si tratta dell'ex sindaco Giada Gervasi, Innocenzo Angelo D'Erme, Sandro Dapit, Giovanni Bottoni, non era presente invece Luigi Manzo. Assente anche Erasmo Scinicariello che ha avanzato la richiesta di patteggiamento e comparirà quindi il prossimo 11 ottobre davanti al giudice Giuseppe Molfese. Il collegio ha ammesso le costituzioni di parte civile e cioè il Comune di Sabaudia rappresentato dall'avvocato Marco Rossi, l'associazione "Antonino Caponnetto" rappresentata dall'avvocato Benedetta Manasseri e Felicia D'Amico, il responsabile del settore Finanziario del Comune di Sabaudia Antonio Vitelli, la Dea Costruzioni Srl. Tutti i soggetti quindi indicati nel decreto di giudizio immediato come parti offese fatta eccezione che per il Comitato MMXX da poco sciolto e dell'ex caposettore all' Urbanistica Claudio Leone che non si è costituito.

In aula era presente il pubblico ministero Valentina Giammaria. Sono state diverse le eccezioni presentate dal collegio difensivo rispetto l'ammissione delle parti civili, tra quelle sollevate anche ipotetici vizi di forma rispetto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia partendo dalla deliberazione del commissario prefettizio. Ma le ragioni per la costituzione di parte civile presentate dal legale dell'Ente sono state ritenute valide quindi il Comune è stato ammesso. Il danno d'immagine e per effetto domino tutto ciò che ne consegue per il territorio finito sotto i riflettori a livello nazionale questa una delle motivazioni per cui il Comune ha presentato la costituzione di parte civile, circostanze in primis legate all'organizzazione della tappa della Coppa della Coppa del Mondo di Canottaggio finita in uno dei filoni dell'inchiesta Dune. Nel corso della prossima udienza che si terrà il 12 ottobre, sarà conferito l'incarico ad un perito rispetto la trascrizione delle intercettazioni relative l'inchiesta Dune, e verranno discusse le eccezioni degli avvocati della difesa sulla documentazione prodotta ieri dal pm.