Auto a fuoco sulla Nettunense, attimi di paura di oggi pomeriggio alle porte di Aprilia. Intorno alle ore 16.00 una vettura ha preso fuoco mentre si trovava all'altezza del km 21.000, all'altezza dello svincolo per corso Giovannini XXIII e del parco Falcone e Borsellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e la polizia locale per gestire il traffico, visto che l'incendio e la successiva rimozione del mezzo hanno provocato code e disagi sulla Nettunense.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli