È ricoverato in prognosi riservata il giovane rimasto accoltellato oggi al culmine di una lite presso gli alloggi popolari di via San Gaspare a Sonnino. La storia è di quelle al limite dell'inverosimile e ancora molto da decifrare. Di sicuro ci sono al momento i protagonisti e il fatto, ovvero che un giovane ha riportato una grave ferita da arma da taglio. Accoltellato e accoltellatore non hanno veri e propri motivi di contatto o attrito tra di loro, salvo quello di essere rispettivamente uno l'amico e l'altro il padre della compagna (che però non era presente) di una terza persona (il potenziale genero).