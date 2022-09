Alla vista dei carabinieri ha lanciato un involucro dal finestrino e poi ha spinto il piede sull'acceleratore cercando di fare perdere le sue tracce. Una fuga durata diversi chilometri e finita in caserma, non prima di aver sfondato l'auto sulla quale era scappato dai militari. È accaduto mercoledì sera tra i Comuni di Velletri e Cisterna e a finire nei guai è un ragazzo del comune castellano, denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e segnalato alla prefettura per possesso di sostanza stupefacente.

I militari impegnati in un normale servizio di controllo sulla statale Appia hanno notato una Range Rover con alla guida un giovane intento a disfarsi di un involucro mentre guidava. Un atteggiamento sospetto che ha messo in allerta i carabinieri che hanno deciso quindi di recuperare prima il materiale e poi seguirlo. All'interno dell'involucro c'era dell'hashish. A quel punto gli uomini dell'Arma hanno provato a far accostare la vettura ma, la persona alla guida, per nulla intenzionata ad arrestare la sua corsa ha aumentato la velocità in direzione Cisterna. Ne è nato così un inseguimento durato fino alla frazione di Le Castella, all'altezza dell'intersezione con la tangenziale. Qui la persona alla guida del Range Rover ha cercato di sfilare le auto in fila sotto al semaforo ma senza riuscirci. Una manovra azzardata che finito per provocare un incidente con più vetture coinvolte. Fermato è stato quindi portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso.