Uno spaventoso incidente stradale si è registrato in strada Congiunte Sinistre nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con l'ausilio della Squadra Volante della Questura, un'auto guidata da una donna è finita fuori strada. L'impatto è stato molto violento e ha fatto sbalzare la conducente all'esterno dell'abitacolo: la donna di 41 anni che sedeva al volante della vettura è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento in un centro ospedalerio specializzato. La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di intervenire e poi durante i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.