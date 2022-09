È deceduto dopo il ricovero presso la clinica città di Aprilia un uomo di circa ottant'anni che nel tardo pomeriggio di sabato è stato visto accasciarsi a terra e sbattere violentemente la testa al suolo.

Il pensionato stava camminando lungo via delle Margherite quando, all'altezza di via Dante Alighieri, per cause ancora da verificare è crollato a terra probabilmente colto da un malore fatale. Immediata la richiesta di soccorso e l'intervento del 118 che lo hanno prelevato e trasferito in condizioni gravissime presso il pronto soccorso, qualche ora dopo in piena notte è arrivato il decesso.