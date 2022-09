E' stato revocato dal Tribunale di Latina, Presidente Gian Luca Soana, l'obbligo di dimora fuori dal Comune di sabaudia per l'ex sindaco Giada Gervasi, arrestata nell'ambito dell'inchiesta Dune a febbario scorso. Accolta l'istanza di revoca obbligo di dimora anche per un altro indagato, Sandro Dapit. L'istanza per entrambi è stata presentata dal difensore Giovanni Lauretti.