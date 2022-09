Una donna di 52 anni, una cancelliera del Tribunale di Latina, è stata trovata morta in casa questa mattina nella sua abitazione in via Oslavia nel centro del capoluogo. Sono stati i colleghi di lavoro a dare l'allarme: si erano preoccupati perchè non si era presentata al lavoro e al telefono non rispondeva. Sotto choc i colleghi e i magistrati che hanno lavorato con la donna, molto apprezzata per le sue doti umane. La 52enne è stata trovata morta a letto e si tratta in base ai primi riscontri di una morte naturale, sul caso indaga la Polizia e il pubblico ministero Simona Gentile che ha disposto l'autopsia per accertare le precise cause del decesso. La donna era originaria della Sicilia e da diversi anni viveva a Latina, lavorava all'ufficio gip- gup. Quando si è diffusa la notizia sulla sua scrivania i colleghi hanno portato mazzi di fiori per ricordare la donna.