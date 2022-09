La Polizia di Stato nella serata di lunedì ha dato esecuzione ad un decreto di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di un 30enne di Cisterna di Latina.

Nella circostanza i poliziotti del locale Commissariato di P.S., con il costante coordinamento del Procuratore Aggiunto di Latina Carlo Lasperanza, hanno condotto minuziose indagini che hanno consentito di acquisire sicuri elementi probatori nei confronti dell'uomo, responsabile di ripetute azioni vessatorie – durevoli nel tempo – costituite da continue minacce e percosse ai danni della mamma e delle sorelle conviventi. In una circostanza l'uomo ha addirittura minacciato di morte una sorella brandendo una mannaia da macellaio. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina ha condiviso le risultanze investigative, emettendo il decreto di custodia cautelare in carcere. L'uomo, ultimate le procedure di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Viterbo.