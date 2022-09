Per soccorrere la donna sono intervenuti oltre agli uomini del 118 con una ambulanza medica proveniente da Lavinio, Anche i vigili del fuoco e alcune pattuglie della polizia stradale.la donna è stata trasferita in ospedale con codice rosso.

La vettura ha improvvisamente sbandato è andata in testa coda ed è finita contro un albero rimanendo sulla carreggiata.

Ha circa 74 anni la donna che questa mattina intorno alle 6:30 al volante della propria auto è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la via Nettunense, a poca distanza dalla stazione di campo di carne.

