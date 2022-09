Un'impresa edile esposta al rischio di infiltrazione camorristica era riuscita ad accreditarsi tra i numerosi enti locali che, come il Comune di Latina, le hanno affidato lavori pubblici. Ma la presenza della Fo.Vi. Gas srl di Giugliano in Campania non è sfuggita al controllo dei Carabinieri di Latina, che hanno scoperto una serie di legami dell'imprenditore campano Paolo Fontanella con esponenti di spicco del clan Mallardo. Le informazioni raccolte dai militari, suffragate dalle dichiarazioni di un pentito napoletano, hanno fatto scattare l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura partenopea a carico della ditta che a Latina curava la manutenzione degli impianti termici degli edifici comunali.