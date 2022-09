Viene investita dall'auto mentre attraversa la strada nel centro di Aprilia e cade sbattendo la testa. Una donna di 81 anni è stata trasportata al pronto soccorso del Città di Aprilia in codice rosso per dinamica. Tutto è accaduto poco prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione l'anziana stava attraversando le strisce su corso Giovanni XXIII (all'altezza dell'incrocio con via dei Mille) quando è stata presa da una Ford Fiesta, un impatto non violento ma che ha fatto cadere la donna che ha sbattuto la testa sull'asfalto. Sul posto per eseguire i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia.