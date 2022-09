E' chiuso il lungomare di Sabaudia dall'altezza dello svincolo che porta al lago di Caprolace (località Sacramento) fino alla Bufalara dove arriva Strada della Lavorazione. Diversi cedimenti si sono verificati a causa del maltempo sul lato della careggiata ed in modo particolare in prossimità del canale che collega il mare al lago di Caprolace. Proprio sotto la strada, versante lago, una parete ha ceduto. Il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca ha disposto l' immediata chiusura del tratto di strada sul posto ci sono i volontari Anc e il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Sembra che anche i tecnici della Regione stiano raggiungendo il lungomare. La situazione è molto critica anche in altri punti