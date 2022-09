Continuano a muoversi indisturbati gli specialisti delle truffe, gli impostori che prendono di mira le persone anziane che vivono sole, potendo approfittare dello stato di soggezione che alimentano attraverso metodi di persuasione ben collaudati. L'ultimo colpo è stato messo a segno un paio di mattine fa nella zona del quartiere Q5 Nascosa, dove uno sconosciuto, probabilmente con l'aiuto di uno o più complici, è riuscito a entrare in casa di una pensionata di 85 anni con una scusa credibile, per consentire ai complici di svuotare la casa degli oggetti più preziosi, una scorta notevole di gioielli e qualche contante. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma il danno maggiore è lo stato di frustrazione che la vittima sta vivendo dal giorno in cui è stata raggirata.

Come al solito i truffatori erano alla ricerca di persone molto anziane, una prerogativa che molto spesso consente loro di assicurarsi l'impunità perché il più delle volte le persone molto in là con gli anni, non riescono a fornire descrizioni dettagliate alla polizia e difficilmente riescono a effettuare riconoscimenti fotografici certi nei casi in cui gli investigatori riescono a stringere il cerchio dei sospettati. Fatto sta che l'ultimo raggiro "perfetto" è stato messo a segno nella zona di villette a schiera ai margini del quartiere Q5 Nascosa, nei dintorni di via Zandonai, in una mattinata particolarmente tranquilla. Di certo non è un caso che ci fossero testimoni in grado di percepire il pericolo degli impostori in azione, tantomeno di fornire una loro descrizione dopo l'intervento della Polizia.