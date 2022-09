Gli specialisti dei furti in abitazione continuano a prendere di mira il capoluogo, sempre pronti a sfruttare l'occasione giusta. L'altra notte una banda di ladri dalle mani di "velluto" è riuscita a mettere a segno un colpo in una villetta nella zona del Q4 muovendosi nelle camere da letto mentre le vittime dormivano, senza che i proprietari di casa si accorgessero minimamente della presenza degli estranei. Tant'è vero che la scoperta dell'incursione notturna risale solo al mattino di sabato, quando i malcapitati si sono svegliati nelle stanze messe a soqquadro. Eppure l'abilità di muoversi nell'abitazione senza svegliare gli inquilini non è l'unico aspetto che rivela il coinvolgimento di banditi esperti: gli investigatori della Polizia, intervenuti per le indagini del caso, sospettano che gli autori del furto abbiano studiato i movimenti delle vittime prima di passare all'azione. Insomma, è stato un colpo pressoché perfetto, se non fosse che la parte più consistente del bottino è stata recuperata, una costosa Bmw trovata qualche ora dopo nei pressi di Aprilia.