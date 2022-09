Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli ed un mezzo pesante.

A causa di un incidente stradale, temporaneamente chiusa la statale 156 "dei Monti Lepini", a Priverno in provincia di Latina, all'altezza del km 31.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli