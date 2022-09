È stato condannato a cinque anni un uomo di 64 anni residente sui Lepini per un reato commesso nel 2012. Il reato in questione è quello di tentata violenza sessuale perpetrato durante delle passeggiate a cavallo. La vittima è una ragazza portatrice di handicap tanto da essere ritenuta incapace di intendere e volere che all'epoca dei fatti era minorenne. Il processo aveva avuto inizio nel 2016 dopo che il giudice Mara Mattioli aveva rinviato a giudizio l'uomo. Ieri è arrivata la sentenza decisa dal Collegio Penale del Tribunale di Latina presieduto dal Giudice Gian Luca Soana. L'uomo, oggi 64enne, è stato condannato come previsto dall'articolo 609 bis del codice penale che recita: "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Il Pubblico Ministero in aula, Valentina Gianmaria, aveva richiesto una pena ben più pesante, ovvero di 8 anni. Nello specifico, da quanto ricostruito dal Pm Gregorio Capasso in fase di udienza preliminare, l'uomo era imputato di aver indotto la vittima, persona incapace dalla nascita in quanto affetta da un grave ritardo cognitivo, a subire atti sessuali. In particolare, approfittando dell'assenza di terza persone, durante una passeggiata a cavallo, ha fatto scendere la ragazza da cavallo e le ha fatto alzare la maglietta con l'intento di toccarle il seno. Ma è andato anche oltre visto che dopo essersi abbassato i pantaloni ha chiesto alla ragazza di baciarlo. La ragazza si oppose per poi raccontare tutto alla madre che ha quindi denunciato i fatti alle autorità dando inizio all'iter giudiziario.