Incendio in via della Meccanica, prende fuoco un camper: paura nella zona industriale di Aprilia. Un rogo che ha fatto temere il peggio si è sviluppato questo pomeriggio nell'area Caffarelli, dove una roulotte è andato in fiamme per cause ancora da accertare. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Aprilia che stanno provvedendo a domare le fiamme, insieme a loro è arrivata anche un'ambulanza del 118 ma fortunatamente il vasto rogo non ha causato nessun ferito. Sul posto sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno interdetto il traffico nell'area per permettere ai vigli del fuoco di completare le operazioni di spegnimento.