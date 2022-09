La banda dei bar è tornata a colpire. A distanza di un mese e mezzo dai due furti messi a segno nella settimana di Ferragosto, si è rivista a Terracina quella "firma" che non lascia dubbi sulla mano in azione: serranda tagliata di netto, e con precisione, e varco di una grandezza giusta per agevolare una rapida fuga in caso di imprevisti. Nel mirino dei malviventi, ancora una volta, è finito il "Victoria" all'angolo di viale della Vittoria e via Due Pini che venne violato nella notte tra l'11 e il 12 agosto, quando intorno alle 4,20 i ladri (anche se uno solo ha portato termine il reato), penetrando dall'entrata di via Due Pini e dunque la meno esposta a sguardi indiscreti, fecero registrare un bottino di circa 12 mila euro tra contanti e "gratta e vinci" oltre al danno della serranda, quantificabile in 700 euro.

La scorsa notte, invece, i malviventi si sono dovuti "accontentare" di circa 2.500 euro in "gratta e vinci" anche se, per i titolari dell'attività, il danno complessivo ha superato i 3mila euro per la solita serranda segata. Anche stavolta tutto si è svolto sotto l'obiettivo della telecamera interna del bar che, alle 3,32, ha ripreso l'ingresso del malvivente a volto coperto e simile nelle fattezze a quello che si intrufolò ad agosto.