Gravissimo incidente in direzione della capitale all'altezza di Castel di Decima. La Pontina in questo momento risulta essere stata chiusa al traffico e c'è già una lunga coda per alcuni chilometri che arriva già fino a Pomezia. Fortissimi disagi alla circolazione per gli utenti della strada 148 diretti verso Roma. Al momento risulta che siano coinvolti due mezzi pesanti E ed una vettura che avrebbe preso fuoco dopo essere stata schiacciata tra i due tir Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco

Il grave incidente è avvenuto proprio all'altezza del cantiere che da giorni sta interessando quel tratto della via Pontina in entrambe le direzioni.