Questa mattina il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori ha visitato i luoghi colpiti dalle intense piogge e dal forte vento di ieri, e in particolare si è recato a Formia, Itri e Sabaudia per valutare insieme ai sindaci dei Comuni coinvolti e alla Protezione Civile del Lazio i danni subiti.

"Sono qui per esprimere la mia vicinanza e quella della Regione Lazio a tutte le aree pesantemente colpite dal maltempo. Faremo tutto il necessario per ripristinare uno stato di normalità, ci sono esigenze pratiche che vanno affrontate immediatamente, come ripulire le strade dal fango e permettere al sistema produttivo di riprendere la propria attività. Una volta effettuata la stima e valutata la precisa natura delle pesanti conseguenze delle intense piogge di ieri, la Regione farà il possibile per mettere in campo, in breve tempo, tutte le azioni necessarie dal punto di vista economico e strutturale, per aiutare i sindaci e i cittadini del territorio", ha dichiarato il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori nel corso del sopralluogo.