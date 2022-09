Era gentile e professionale. Massimo Focaccia è stato un pezzo di storia del Circolo Cittadino. Lo scorso luglio era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Ninfina a Sezze, le sue condizioni alla fine dopo alti e bassi sono peggiorate ed è morto. La scomparsa dello storico gestore del Bar del Circolo Cittadino di piazza del Popolo a Latina, ha suscitato profondo cordoglio e grande tristezza, a partire dal Presidente del Circolo Cittadino ad altri esponenti del mondo politico e sociale che si sono stretti attorno al dolore dei familiari, della madre, della sorella, del figlio e della moglie. «Diciamo addio ad un uomo mite e generoso - ha scritto il Presidente del Circolo Alfredo De Santis - era solito accogliere chiunque si recasse al bar anche solo per il piacere di un caffè o di un aperitivo con la sua solita gentilezza. Con Massimo se ne va un pezzo di storia del nostro sodalizio ma rimarrà per sempre nel cuore di tutti» ha detto il Presidente del Circolo. Prima del Circolo Cittadino in tanti si ricordano di Massimo quando lavorava e gestiva negli anni Ottanta il Ristorante La Nuova Greppia sulla circonvallazione all'angolo tra viale XXI aprile e viale Michelangelo. I funerali si svolgeranno il 3 ottobre alle 15,30 nella Cattedrale Santa Maria a Sezze.