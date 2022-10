Incidente all'incrocio tra via Enrico Fermi e via Di Vittorio, si ribalta un furgone. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 15.30 nel centro di Aprilia e ha coinvolto una Smart e una furgocino Peugeot. Secondo una prima ricostruzione il conducente del furgone – con diritto di precedenza all'incrocio – nel tentativo di evitare la Smart proveniente da via Di Vittorio ha provato a sterzare ma è stato comunque colpito dall'auto: il furgone si è così ribaltato ed è finito contro una Fiat Punto parcheggiata in via Enrico Fermi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.