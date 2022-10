Ha iniziato a sbandare, poi ha perso il controllo dell'auto ed è uscita di strada schiantandosi contro un albero.



E' ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale di Aprilia intervenuti ieri mattina insieme al personale del 118 lungo la via Nettunense, alle porte del centro abitato, la dinamica del terribile incidente che ha portato Annita Tredicine, una donna residente a Roma, classe 1952, a uscire di strada. La prima ipotesi, però, vorrebbe la vittima colta da un malore.

L'auto, una Ford Fiesta, stava viaggiando in direzione del litorale romano, aveva appena superato lo svincolo della via Pontina ed era giunta all'altezza dell'incrocio con via della Chimica quando ha iniziato a sbandare. Non vi erano ostacoli a detta di chi ha assistito all'uscita di strada. Fatto sta che la vettura si è schiantata dopo aver lasciato la sede stradale. Un incidente che quindi non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.

E' stato fatto intervenire il 118 che arrivato sul posto ha soccorso la donna che è stata trasferita presso la clinica Città di Aprilia in codice rosso. Sembra infatti, che a causa del violento impatto, la 70enne abbia riportato la perforazione da parte di una parte del cruscotto. Una ferita grave che, dopo il ricovero, ha spinto i medici a disporre anche un intervento chirurgico effettuato poco dopo l'accesso al presidio. Purtroppo però la donna ha perso la vita. E' stato informato e fatto giungere ad Aprilia il figlio e il resto della famiglia.