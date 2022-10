Va a fare la spesa come fa sempre e si ritrova con un occhio lesionato dopo l'esplosione di un flacone di candeggina che le ha investito il viso.

E' accaduto qualche giorno fa ad Aprilia. Lo rende noto il marito della sventurata protagonista dell'episodio, con un post sui social in cui racconta la storia e, soprattutto, ringrazia i primi soccorritori che hanno aiutato la donna. «Ieri mattina - scrive l'uomo - intorno alle ore 9.00 mia moglie è andata ad acquistare dei dedersivi a risparmio casa di fronte Conforma e gli è scoppiata un flacone di candeggina con sgrassatore colpendola negli occhi... E stata subito soccorsa da una ragazza del 118 che aveva finito il turno di lavoro, da una dottoressa che lavora a Villa Silvana e da un'altra dottoressa che è in pensione. Più dallo staff del negozio. Nel caos non ho potuto ringraziarle se mi aiutate chiunque le conosca o se queste donne leggono questo messaggio mi potreste contattare in privato su Facebook per ringraziarvi di cuore. Grazie a tutti dell'aiuto».

Abbiamo contattato l'uomo che però d'accordo con la moglie, ha preferito non rilasciare dichiarazioni o commenti. E' lui stesso a informare quanti si sono stretti intorno a loro due, sulle condizioni della donna: «L'occhio destro è completamente chiuso e gli si è tolto completamente il velo della cornea», a chi gli chiede se i medici ritengono che torni tutto a posto, dice che sì, molto probabilmente la situazione, col tempo, dovrebbe tornare, a meno di ulteriori lesioni che però sembrano scongiurate, alla normalità.