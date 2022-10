Momenti di paura ieri sera in pieno centro a Latina in corso Matteotti nella zona pub. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, un'auto mentre percorreva il rettilineo che porta in piazza del Popolo ha travolto un gazebo di un locale dove erano seduti alcuni giovani. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato diverse ambulanze per soccorrere i feriti, nessuno fortunatamente in base ai primi riscontri è in pericolo di vita. Non è stato l'unico incidente a Latina, all'alba, poco dopo le 4 una persona è stata investita in via Don Torello ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.