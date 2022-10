Indaga la Polizia su due episodi collegati avvenuti nel cuore della notte a Latina in via Don Torello, all'ingresso della città, all'esterno di un locale notturno. Un giovane residente a Sezze sarebbe stato picchiato da alcuni ragazzi per delle avances rivolte ad una giovane. La reazione degli amici di lei (tra cui il fidanzato) non si è fatta attendere. Il ragazzo è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, come ha riferito quando è stato ascoltato dagli investigatori.

Il fatto si è consumato poco dopo le 4 quando la situazione è diventata sempre più critica e la vittima dell'aggressione, a quanto pare per uno sguardo di troppo alla coetanea, una volta che ha capito che le conseguenze potevano probabilmente essere peggiori, è salito a bordo della sua auto una Golf ed è andato via. Da via Don Torello verso il Piccarello mentre scappava ha centrato con la gomma del veicolo il piede di una ragazza e ha lievemente ferito anche un altro giovane che faceva parte della stessa comitiva. E' questa la ricostruzione offerta alla Polizia stradale di Terracina. Ha aggiunto che qualcuno forse gli si è messo anche davanti mentre era in marcia per non farlo passare.