E' stato tratto in arresto questa mattina dai carabinieri di Aprilia un cittadino italiano, residente a Nettuno 43enne, con precedenti specifici, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di 25 grammi. L'uomo è posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina. L'operazione rientra nell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito sul territorio di Aprilia, a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell'ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D'Aloia.

