Gravissimo incidente pochi minuti fa lungo via Marconi ad Aprilia. Una vettura ed una moto si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via Piave e via Nenni, vicino alla biblioteca comunale. Il ragazzo in sella alla due ruote ha riportato ferite e lesioni talmente gravi che il personale del 118 giunto sul posto insieme agli agenti della Polizia locale, hanno ritenuto necessario chiedere l'intervento di un elicottero per il trasferimento in un ospedale romano. L'eliambulanza è infatti atterrata pochi minuti fa presso il parco Manaresi, l'area verde più vicina al luogo dell'incidente.