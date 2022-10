E' morta a Roma all'età di 87 anni Franca Fendi, terza delle cinque sorelle della maison di moda, marchio di lusso fondato dai genitori (Edoardo e Adele Casagrande) nel 1925, e poi rilevata insieme alle sorelle Paola, Anna, Carla (quest'ultima morta nel 2017) e Alda. Franca Fendi era nota anche nella nostra provincia per essere proprietaria di una delle più belle ville del lungomare di Sabaudia, per la quale era stata indagata e poi prosciolta nel 2013 per un presunto abuso edilzio.