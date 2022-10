Il 30 settembre scorso, a Roccagorga, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno proceduto al controllo di un 23enne del posto, noto alle forze dell'ordine su cui stavano effettuando già una discreta vigilanza, rinvenendo una piccola dose di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione permetteva di rinvenire ulteriori complessivi 700 grammi circa di Marijuana, di cui parte già confezionata in 28 dosi singole, nonché di materiale idoneo al confezionamento.

Il giovane, d'intesa con la Procura della Repubblica di Latina con cui i militari hanno agito in stretto accordo, è stato pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto dapprima presso le celle di sicurezza della Compagnia di Terracina, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata del 1° ottobre, durante il quale, nei suoi riguardi è stata applicata la misura detentiva degli arresti domiciliari, in attesa di un prossimo giudizio