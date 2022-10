Chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Gerardo Stefanelli e altre tre persone nell'ambito dell'inchiesta sull'ampliamento del sistema di videosorveglianza. Oltre al primo cittadino dovranno comparire davanti al gup di Cassino il 18 aprile 20123 l'ex comandante della Polizia Locale di Minturno, Mario Vento, l'ingegnere Laura Mancini e all'amministratore della società contraente Marcello Arnone.

Secondo la Procura di Cassino in concorso tra loro avrebbero impedito la gara per l'affidamento dei lavori di potenziamento e ampliamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Minturno, consentendo alla società "A.M. Tecnologia e sicurezza" gestita di fatto da Marcello Arnone, di essere scelta quale ditta esecutrice dei lavori previsti dal progetto "Smart tecnology for Minturno's Security", tramite affidamenti diretti sotto la soglia di quarantamila euro. In particolare Stefanelli, in qualità di sindaco, l'amministratore di fatto della società Marcello Arnone, l'ingegnere Laura Mancini in qualità di ingegnere preposto dal Comune alla realizzazione del progetto e Mario Vento, nella qualità di responsabile del servizio nelle determine di affidamento diretto dei lavori di ampliamento della videosorveglianza, deliberate dopo l'ottenimento del finanziamento della Regione Lazio di 50mila euro e un ulteriore stanziamento da parte del Comune.