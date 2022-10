Un uomo di 61 anni è stato trovato morto oggi pomeriggio in un campo a poca distanza da via Tagliamento a Latina, vicino al quartiere Nicolosi.

A quanto pare è deceduto per un malore improvviso e a dare l'allarme è stato un amico che era insieme a lui. I due erano in attesa di un autobus che doveva passare nelle vicinanze sulla circonvallazione quando il 61enne ha detto che si sarebbe allontanato per fare la pipì andando in un campo e lontano da occhi indiscreti. Non è più tornato. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che è prontamente intervenuta.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo qualche mese fa era stato ricoverato in ospedale al Santa Maria Goretti per una sospetta overdose. Sul luogo della tragedia è intervenuta la Squadra Volante e la Polizia Scientifica per un accurato sopralluogo. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile. Non si esclude che l'uomo possa essere morto per overdose ma al momento è un'ipotesi.