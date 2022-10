Il titolare ha allertato subito i carabinieri della locale stazione e gli operatori sanitari del 118. Dai primi riscontri il corpo non presenterebbe lesioni. Soltanto l'autopsia, che verrà sicuramente disposta dalla Procura di Latina, potrà fare luce sul motivo del decesso.

La notizia è circolata soltanto in queste ore, ma il ritrovamento risale a questa mattina, intorno alle 8, quando il titolare di un'azienda agricola di Monte San Biagio, appena aperta l'attività, ha scoperto il cadavere di un uomo, forse sui 30 anni e di origine straniera, molto probabilmente di nazionalità indiana.

