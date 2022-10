Un incidente all'incrocio tra via De Gasperi e via delle Palme si è verificato oggi intorno alle 18.00 ad Aprilia. Coinvolto un uomo in sella a uno scooterone Yamaha Dx Majesty che, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo con violenza a terra.

L'uomo soccorso dagli operatori del 118 intervenuti con un'ambulanza è stato poi trasportato al pronto soccorso della vicina clinica "Città di Aprilia". Sul posto per eseguire i rilievi gli agenti della polizia locale di Aprilia.