Stava come ogni notte lavorando all'interno del forno di via grassi di cui è dipendente, quando un soggetto ignoto è entrato e ha lanciato almeno due ordigni esplosivi, due bombe carta. L'operaio a quel punto si è precipitato per allontanare i due ordini mentre il soggetto che li aveva lanciati è fuggito nella notte. A quanto è dato sapere avrebbe allontanato un primo ordigno con un calcio il secondo lo ha raccolto e proprio in quel momento è avvenuta la deflagrazione che lo ha gravemente ferito ad almeno un braccio. È ancora avvolto nel mistero quanto accaduto questa notte all'interno di un laboratorio di un forno-panificio nel centro di Aprilia. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia stanno cercando di risalire all'identità del soggetto fuggito nell'oscurità. Al momento non si esclude alcuna pista. Sullo stato delle indagini al momento è calato un velo di riservatezza, è possibile solo fare alcune ipotesi su cosa possa aver dettato un gesto del genere. Si esclude molto probabilmente la pista di un gesto isolato o di una "bravata", l'attentato avrebbe potuto danneggiare seriamente l'attività il che lascerebbe un po' più spazio all'ipotesi che il gesto sia maturato a seguito di screzi o di rapporti pregressi, bisogna capire se tra l'autore e il titolare o l'autore e la vittima. Il fornaio soccorso 118 è stato trasferito al pronto soccorso e sottoposto ad un intervento chirurgico.