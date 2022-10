Il ferito è stato soccorso da personale del 118 è trasferito all'ospedale di Velletri in codice giallo. Al momento la strada risulta ancora chiusa

Il conducente del furgone frigo ha tamponato il mezzo pesante che lo precedeva: forse a causa di una distrazione, non si sarebbe infatti accorto che il veicolo davanti aveva improvvisamente frenato.

Strada statale Appia bloccata per la chiusura al traffico disposta dalle forze dell'ordine intervenuti per rilevare un incidente che ha visto coinvolti un furgone ed un camion.

