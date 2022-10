Un grave incidente stradale si è registrato nel centro abitato di Borgo San Michele nel primo pomeriggio di oggi. In circostanze al vaglio della Polizia Locale di Latina, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, un suv Nissan Qashqai ha preso in pieno un pedone di cinquant'anni che attraversava la strada Migliara 43 all'altezza delle strisce pedonali rialzate, nel tratto compreso tra le traverse via D'Alba e via Marinetti. Per la violenza dell'impatto l'uomo che si trovava a piedi è stato sbalzato contro il parabrezza, visibilmente sfondato all'altezza del lato conducente, poi è caduto sull'asfalto, dov'è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi. A causa dei traumi riportati, il cinquantenne è stato ricoverato in prognosi riservata. L'automobilista, coetaneo del pedone, è stato ascoltato dagli agenti per ricostruire l'episodio.